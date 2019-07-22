اجتماع للمكتب القيادي لـ(التغيير) اليوم

يناقش المكتب القيادي لقوى الحرية والتغيير الهياكل واللوائح في اجتماع يعقده بدار حزب الأمة القومي اليوم.

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وكشفت مصادر أمس، إن الاجتماع سيناقش تشكيل هياكل المجلس القيادي واللوائح التي تضبط العمل داخله، وعما إذا كان سيسمي المجلس القيادي رئاسة له، وأشارت المصادر إلى أن المجلس سيعتمد الرئاسة الدورية، وفيما يتعلق بمصير تنسيقية قوى الحرية والتغيير، قالت بحسب صحيفة الإنتباهة، أن التنسيقية ستظل موجودة، لكنها ستتبع للمجلس الذي سيكون له الرأي الفصل فيما يتصل بعمل قوى التغيير.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)