(وطن مجروح ) يحظى بإعجاب كبير

عمل جديد قدمه الفنان سيف الجامعة بعنوان ( وطن مجروح ) في قناة النيل الأزرق ، حظى العمل بنسبة تداول كبيرة على مواقع التواصل الإجتماعي خاصة ( فيس بوك ) .
ووجد تفاعل كبير وإعجاب من قبل كثير من الثوار الذين سارعوا لمشاركة الأغنية مع أصدقائهم وعبر الصفحات الداعمة للثورة ،
وبحسب صحيفة آخر لحظة ، يذكر أن الفنان سيف الجامعة يحظى بجماهيرية عالية ويتمتع بخامة صوت قوية .
الخرطوم ( أخبار الخليج 365 )
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