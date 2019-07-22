(وطن مجروح ) يحظى بإعجاب كبير

عمل جديد قدمه الفنان سيف الجامعة بعنوان ( وطن مجروح ) في قناة النيل الأزرق ، حظى العمل بنسبة تداول كبيرة على مواقع التواصل الإجتماعي خاصة ( فيس بوك ) .

ووجد تفاعل كبير وإعجاب من قبل كثير من الثوار الذين سارعوا لمشاركة الأغنية مع أصدقائهم وعبر الصفحات الداعمة للثورة ،

وبحسب صحيفة آخر لحظة ، يذكر أن الفنان سيف الجامعة يحظى بجماهيرية عالية ويتمتع بخامة صوت قوية .

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الخرطوم ( أخبار الخليج 365 )