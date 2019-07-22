بدء تدفق الوديعة الإماراتية السعودية ب (3 ) مليارات دولار

أكدت دولة الإمارات مساندتها للعهد الجديد في السودان ، وقال سفير الإمارات في الخرطوم حمد بن محمد الجنيبي ، خلال مخاطبته إحتفال سفارة بلاده بوداع فوج الحجاج السودانيين البالغ 42 حاجاً المتوجهين الي الأراضي المقدسة لأداء فريضة حج العام 1440 هـ على نفقة مؤسسة الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان أمس ، قال أن بلاده والمملكة العربية السعودية أعلنتا وأكدتا مساندتهما للعهد الجديد في السودان وإلتزمتا به ومضى للقول : ( تواصلنا مستمر مع الشعب السوداني لأنه يستحق كل خير ) .

وبحسب صحيفة آخر لحظة ، كشف الجنيبي عن بدء تدفق الوديعة الإماراتية السعودية البالغة (3) مليارات دولار في كل المجالات ، فضلاً عن وصول (540) ألف طن من القمح لميناء بورتسودان الأسبوع الماضي .

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وأكد وصول الدفعة الثانية من القمح والمعدات الزراعية للسودان الأسبوع المقبل .

الخرطوم ( أخبار الخليج 365 )