(الثورية) تتمسك بملف السلام و(التغيير) ترفض تأجيل تشكيل (السيادي) لشهرين

التاريخ: 22-يوليو-2019
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ناقشت مشاورات الحرية والتغيير والجبهة الثورية ورقة لـ(الثورية) على متنها ثلاثة بنود.
وألغت الأطراف اجتماعاً عصر أمس دون ذكر أسباب، بينما عقدت اجتماعاً قصيراً استمر لربع ساعة بفندق (جوبيتر) أعقبه تكليف اللجان الفنية بالنظر في الورقة المقدمة من الجبهة الثورية.
وفي اجتماع مسائي تمسكت الجبهة الثورية عقب اجتماع سلمت فيه ورقة لنداء السودان تحتوي عدداً من النقاط من ضمنها أن ملف السلام يسبق تشكيل الحكومة الانتقالية وتأجيل تشكيل المجلس السيادي لشهرين وإمكانية أقامة وزارة أو وزارتين فقط.
من جانبها رفضت التغيير بحسب صحيفة الإنتباهة، تأجيل تكوين المجلس السيادي ومجلس الوزراء لجهة منع المجلس العسكري من الانفراد بالحكومة، وقرر الطرفان مواصلة الاجتماعات اليوم.
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
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