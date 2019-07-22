مشار يغادر الخرطوم إلي أديس أبابا

غادر رئيس الحركة الشعبية بجنوب السودان ، رياك مشار ، أمس الخرطوم متوجهاً الي العاصمة الإثيوبية أديس أبابا في زيارة متوقع لها أن تمتد عدة أيام .

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وبحسب صحيفة آخر لحظة ، قال مسؤول الإعلام والعلاقات العامة بالحركة فوق بوث ، أن مشار سيجري محادثات مع ممثلة الأمين العام للأمم المتحدة لشؤون العنف الجنسي والصراعات بارميلا باتن وترتكز المحادثات حول الأوضاع بالجنوب بجانب سير تنفيذ إتفاقية السلام

الخرطوم ( أخبار الخليج 365 )