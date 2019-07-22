أوكرانيا: نسبة المشاركة في الانتخابات البرلمانية تصل إلى 49.84 بالمئة

أعلنت لجنة الانتخابات المركزية في أوكرانيا، اليوم الاثنين، أن نسبة المشاركة في الانتخابات البرلمانية في البلاد وصلت إلى 49.84 بالمئة.

ويتصدر حزب الرئيس الأوكراني، فلودومير زيلينسكي، "خادم الشعب"، نتائج التصويت الأولية في الانتخابات البرلمانية المبكرة بنسبة 48.08 بالمئة.

وحل حزب رئيسة الوزراء السابقة، يوليا تيموشنكو، ثانيا بنسبة 11.46، يعقبه حزب الرئيس السابق بيترو بوروشينكو بنسبة 8.01، وذلك بعد فرز 0.03 بالمئة من الأصوات.