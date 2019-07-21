الجيش الوطني الليبي: قريبون من قلب العاصمة طرابلس

أعلن المتحدث باسم الجيش الوطني الليبي، اللواء أحمد المسماري، أن القوات المسلحة أصبحت قريبة من قلب العاصمة طرابلس.

وتأتي تصريحات المسماري مساء الأحد، بعد سيطرة قوات الجيش على مواقع مهمة حول معسكر اليرموك جنوب العاصمة طرابلس، بحسب موقع "بوابة أفريقيا الإخبارية".

وقال المسماري إن السيطرة على المعسكر ستمهد الطريق للتقدم باتجاه حي صلاح الدين، القريب من قلب العاصمة.