عاجل.. الكويت: نتابع بقلق بالغ تسارع وتيرة التصعيد في المنطقة

قال مصدر مسؤول في وزارة الخارجية الكويتية اليوم الأحد إن دولة الكويت تتابع بقلق بالغ تسارع وتيرة التصعيد في المنطقة والمتمثل في احتجاز ناقلة نفط بريطانية مؤخرا.
وأضاف المصدر، وفقاً للأنباء الكويتية، أن دولة الكويت تؤكد أن استمرار مثل هذه الأعمال من شأنه زيادة التصعيد والتوتر وتعريض أمن وسلامة الملاحة لتهديد مباشر يستوجب معه أن يسارع المجتمع الدولي إلى تكثيف جهوده ومساعيه الدبلوماسية لاحتواء هذا التصعيد والتوتر.
ودعا لأن تلتزم كافة الأطراف بضبط النفس واحترام قواعد القانون البحري الدولي بما يحقق تأمين السلامة للملاحة الدولية في هذه المنطقة الحيوية من العالم.
يذكر أن الحرس الثوري الإيراني احتجز الجمعة ناقلتي نفط بريطانيتين إحداهما تدعى (ميسدار) والأخرى (ستينا امبيرو) حيث تم الإفراج عن الأولى في حين لا تزال الثانية محتجزة.
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