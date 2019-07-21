السلطات السويدية تبدأ تطبيق القانون المؤقت الجديد للجوء

بدأت السلطات السويدية، تطبيق القانون المؤقت الجديد للجوء، مبينة أن أحد أهم التغييرات فيه تتعلق بـ"لمّ الشمل".
وقال كبير الموظفين القانونيين فى مصلحة الهجرة السويدية فريدريك بيغير، حسبما ذكرت قناة (روسيا اليوم) الإخبارية: "لقد عملنا بشكل مكثف لتحضير العمل بالقانون الجديد".
وكان البرلمان السويدى قد قرر فى يونيو الماضى تمديد القانون المؤقت للجوء لمدة سنتين، وبحسب القانون الجديد، يعطى الأشخاص الذين حصلوا على "الحماية البديلة" الحق ذاته فى "لم الشمل" مثلهم مثل اللاجئين، كما وينطبق ذلك على كل من حصل على الإقامة تحت صفة "الحماية البديلة"، ولكن لم تتح له فرصة لم شمل الأسرة، وكان حق لم الشمل لا ينطبق من حيث المبدأ إلا على الأشخاص الذين حصلوا على الإقامة تحت بند "لاجئ".
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