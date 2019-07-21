الاقتصاد لا ينتظِر..!.. بقلم شمائل النور

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

توقف النشاط الاقتصادي بدرجة لافتة منذ الفترة التي أعقبت سقوط البشير. قطاعات عديدة توقفت فيها الحركة ليس فقط لأن الوضع الاقتصادي متدهور كما هو الحال قبل سقوط البشير، بل إن الجميع في انتظار ما ستسفر عنه المفاوضات بين قوى الحرية والتغيير والمجلس العسكري.

الجميع ينتظر إعلان الحكومة الانتقالية وطرح برنامجها حتى تتضح أمامه الرؤية، وهذا أمر طبيعي في حسابات الربح والخسارة العادية، لكن ذات الأمر إذا استطال فستكون عواقبه وخيمة.

تخطينا الـ(3) أشهر منذ سقوط البشير ولا يزال الاحتقان السياسي لم يبارح مكانه، بل إن المعطيات تشير إلى احتمال مزيد من التعقيد مع استطالة أمد التفاوض.

بالمقابل ازداد الوضع الاقتصادي تدهوراً. الحياة تعطلت بشكل جزئي، الجامعات تنتظر حتى استتباب الأمن بشكل ملموس واستتباب الأمن لن يتحقق إلا بوجود السلطة التنفيذية التي ستضع يدها على القرار الحكومي، وكذا الحال بالنسبة للاقتصاد الذي يرتبط مباشرة باستتباب الأمن بما في ذلك الأمن الاقتصادي والشعور بالحد الأدنى من الاستقرار الاقتصادي.

ما ينبغي إنجازه على وجه السرعة هو البرنامج الاقتصادي المنقذ للوضع الحالي، ما لم تضع الحكومة الانتقالية برنامجا اقتصاديا واضحا ينطلق من سياسات إصلاح اقتصادي تُركِّز بشكل أساسي على الإنتاج الذي عطلته الإنقاذ مقابل الاعتماد على الجبايات، ما لم يحدث هذا على وجه السرعة فلْتستعد الحكومة القادمة للسقوط العاجل.

حتى الآن الشارع منغمس في مجريات التفاوض والتعثر المصاحب لذلك بينما الأسعار تتصاعد وتتصاعد، اهتمام الشارع الحالي ومتابعته اللصيقة لما يجري في غرف فندق كورنثيا بالخرطوم أو بالعاصمة الأثيوبية أديس أبابا هو حراسة للثورة سوف تتحول مباشرة إلى محاسبة يوما بِيَوم بعد إعلان الحكومة مباشرة.

سوف تُسأل الحكومة الجديدة في أول أيامها عن رؤيتها للحل الاقتصادي الإنقاذي العاجل، وسوف يكون الشارع في انتظار أولى ثمرات ثورته بتلمس تحسن اقتصادي أو مؤشرات في هذا الاتجاه.

صحيح والذي لا شك فيه أن تدميراً استمر (30) عاماً لا يمكن أن يجري إصلاحه خلال شهور، لكن الذي لا شك فيه أنه بالإمكان العمل الجاد بوضع خارطة واضحة للحل الاقتصادي وأن تتجلى نتائج ذلك على نحو سريع ولو جزئياً.

قضية الاقتصاد قضية شديدة الحساسية ويُمكن أن تدعمَ الحكومة الجديدة شعبياً إذا وضعت خطة واضحة للحل وبدأت فعلياً، كما يُمكن أن تمثِّل خطراً على الحكومة الجديدة وتسحب ما عندها من شعبية إذا تأزَّم الوضع.

الاقتصاد لا ينتظر ولا يحتمل.