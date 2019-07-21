هذا أو الطوفان.. بقلم محجوب عروة

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

أرجو أن تستجيب الحركات المسلحة والجبهة الثورية لما سيطرحه لها المنتدبون لمناقشتها في أديس أبابا ولا يكرروا ما فعله د. جون قرنق وحركته الشعبية عقب انتفاضة أبريل 1985 فما أشبه الليلة بالبارحة.. ولتذكير شباب وثوار اليوم الذين قدموا أرواحهم رخيصة في سبيل الوطن ومن أجل الحرية والسلام والعدالة أقول لهم عندما نجحت انتفاضة أبريل وأطاح الشعب بنظام النميري المايوي عندما انحازت القوات المسلحة الباسلة للثورة خرجت جميع الأحزاب السياسية المعارضة للعلن تعمل من أجل استعادة الديمقراطية وتكريس الحرية والسلام والعدالة.. وكان المفترض أن تحذو الحركة الشعبية بقيادة د. جون قرنق حذو الأحزاب وتترك العمل العسكرى وتنخرط في العملية الديمقراطية والعمل السياسي السلمي وتعمل مع بقية القوى السياسية لتحقيق مطالبها جميعها أو بعضها فبطبيعة الحال لا يوجد في الدنيا كيان أو فرد أو حزب أو حركة تستطيع أن تحقق كل مطالبها حتى لو كانت حاكمة ناهيك عن كونها معارضة.. لكن للأسف لم يحضر د. جون قرنق للسودان ولم تنخرط الحركة الشعبية في العمل السياسي السلمي بل أعلنت على لسان زعيمها أن الانتفاضة هي (مايو تو) مثل قول بعض غلاة الثوار (ما حدث إنقاذ تو).. و طفق قرنق يقدم الشروط التعجيزية حتى انهار النظام.. ثم كانت نهايته مأساوية رغم كل ذلك و(من من؟؟؟!!!)..

ربما كان للمطالب أن تتحقق جميعها أو بعضها عبر الحوار والتدافع السلمي داخل حديقة الوطن ولكن آثر قرنق وحركته أن يفرضا الشروط المسبقة من الغابة ورفض كل الوساطات من المجلس العسكري والحكومة ثم رفض محاولة من رئيس الوزراء السيد الصادق المهدي الذي جاء عبر انتخابات حرة.. استمر قرنق وحركته الشعبية في العمل العسكري وقاتل الجيش السوداني واحتل بعض المدن في الجنوب وتوعد باحتلال مدن الشمال فماذا حدث؟ لقد استغلت الجبهة القومية الإسلامية خوف المواطن من انهيار الأمن وما يتبعها من فوضى فكما قال السيد الصادق المهدي معقباً على منهج الحركة الشعبية في اختيارها العمل العسكري قال (لكل فعل رد فعل) فكان انقلاب الإنقاذ الذي رحب به الشعب أولاً قبل أن يعرف حقيقته المستبدة الظالمة الفاسدة..

اليوم أرى أن الحركات المسلحة والجبهة الثورية تتبع نفس نهج الحركة الشعبية وترفض الانخراط في التفاوض بين قوى الحرية والمجلس العسكري ورفضت الاتفاق السياسى الأمر الذي دعا ممثلو قوى الحرية ونداء السودان للسفر لأديس أبابا لإقناعهما والانخراط في التفاوض مع المجلس العسكري والعودة للوطن.. وهنا أرى أنه يتعين على المجلس العسكري أن يقرر ويعلن العفو العام فقد أخطأ منذ البداية على عدم فعل ذلك.

إني أنصح الحركات المسلحة والجبهة الثورية ألا تكرار ما فعله قرنق وحركته فهناك من يتربص بالوطن وبالثورة وربيعها العربي داخلياً وخارجياً وقد يحدث ما لا يحمد عقباه.. أقول بالصوت العالي: أرى تحت الرماد وميض نار وأخشى أن يكون لها ضرام… ونظرة ثاقبة لما يحدث في الوطن وتصريحات وكتابات وهتافات بعض المرتزقة ومن صرف للأموال لهم ومن محاولة إضعاف الجيش السوداني لا تبشر بخير فلنحذر من تكرار التجارب الفاشلة القاتلة للديمقراطية والثورة.