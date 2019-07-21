مقتل واصابة ثلاثة من افراد الشرطة في اشتباكات بالقضارف…

الخليج 365:

قتل شرطي وأُصيب اثنان آخران ومواطن في اشتباكات بين قوة شرطية ومواطنين بقرية “الدومات” بالقضارف. ووقعت أحداث دامية أمس الأول بريفي وسط القضارف تحديداً في قرية ” الدومات” إثر محاولة مجموعة من عناصر الشرطة إنفاذ أمر قبض لعدد من المتهمين في بلاغ سرقة ماشية من إحدى الشركات الزراعية. وذكر أحد قيادات المنطقة لـ(الإنتباهة) أمس, أن عناصر من الشرطة وصولوا للقرية على متن إحدى عربات الشركة نفسها لإنفاذ أمر قبض في مشهد وصفه بالمستفز مما أدى إلى تجمهر الأهالي. وقال إن الاشتباكات بين الشرطة والأهالي أدت إلى وفاة الرقيب أحمد إبراهيم وإصابة اثنين آخرين من الشرطة ومواطن, بينما ألقت الشرطة القبض على اثنين من المتهمين. ومن جهته طالب أحد قيادات المنطقة والي القضارف بإجراء تحقيق عاجل ومسألة مدير الشرطة بشأن استغلال عناصر الشرطة لعربة الشركة, ولفت الى أن سائق العربة التابعة للشركة استفز المواطنين أمام الشرطة مما أثار حفيظتهم -حسب قوله.