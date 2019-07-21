مدرب الهلال يغادر إلى تونس

الخليج 365 :

علم الموقع أنّ المدير الفني للهلال نبيل الكوكي سيتوجه مساء اليوم”الأحد” إلى تونس من أجل التجهيز للمعسكر الذي سيقيمه فريقه خلال المرحلة المقبلة.

وينتظر أنّ يغادر فريق الكرة الأربعاء المقبل إلى تونس لإقامة معسكر إعدادي يتخلله أداء عدد من المباريات الودية.

ويأمل الهلال الاستعداد جيدًا للموسم الجديد لخوضه غمار التحدي على الصعيد الأفريقي والعربي