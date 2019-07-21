بالفيديو:اتحاد المهن الموسيقية يدخل على خط التفاوض بين المجلس العسكري وقوى الحرية والتغير

كشف الفنان الكبير سيف الجامعة عضو اتحاد المهن الموسيقية عن مشاركة الاتحاد ضمن مبادرة قومية للمساهمة في المفاوضات الجارية بين قوي الحرية والتغيير والمجلس العسكري حيث قال:(اتحاد المهن الموسيقية نحن جزء من مبادرة سودانية اسمها المبادرة القومية السودانية تسعى بين الاطراف في المفاوضات الجارية حاليا تسعى ليحصل الوطن على اتفاق جيد ويساهم في انو البلاد تعبر الى بر الامان ).
وناشد الجامعة الاطراف المتفاوضة على ضرورة التوافق حيث قال:(نناشد طرفي التفاوض انو يضعوا جانبا كل الشكليات ويختوا امامهم هذا الوطن العظيم الجميل الذي يستحق ان يحيا في أمن وأمان).
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
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