وفاة أم وأطفالها جراء الأمطار بشمال دارفور

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لقيت أم وستة من أطفالها مصرعهم أمس الأول بمنطقة اورو الواقعة شرق رئاسة محلية امبرو بولاية شمال دارفور؛ وذلك جراء الأمطار الغزيرة التي هطلت مساء وتسببت في جريان سيول عارمة جرفت معها تلك الأسرة المنكوبة .

وقال المدير التنفيذي لمحلية امبرو محمد عبد الله خريف بحسب (سونا) إن تلك الأسرة كانت تسكن في قرية صغيرة (فريق) جوار الوادي الذي اندفعت مياهه خارج المجرى الرئيسي؛ مما أدى إلى جرف منزل تلك الأسرة ووفاة الأم وأبنائها، سائلا الله أن يتقبلهم شهداء عنده ، داعياً جميع المواطنين إلى الابتعاد عن أماكن مجاري المياه خاصة الوديان والخيران حفاظاً على أرواحهم وممتلكاتهم.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)