أوضح الكاتب الصحفي ورئيس منبر السلام العادل المهندس الطيب مصطفى أن شقيقات الرئيس المخلوع عمر البشير شكين إليه من الإجراءات الخاصة بالتحقيق حول الرئيس حيث قال :(شكن لي بعض أخوات الرئيس من التحقيق بشكل عجيب ولما سمعت نوعية الأسئلة استغربت) مستنكراً وضع بعض أقرباء المخلوع تحت التحفظ مدة تزيد عن ثلاثة أشهر دون توجيه مذكرة اتهام ضدهم.

ونفى الطيب مصطفى تعرض أسرة المخلوع لأي مضايقات مباشرة من قبل الثوار والمحتجين مستثنياً بعض المضايقات التي تصدر على مواقع التواصل الاجتماعي حيث قال

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كانت هذه تفاصيل خبر بالفيديو: شقيقات المخلوع يستنجدن بالطيب مصطفى ويشكين من إجراءات التحري لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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