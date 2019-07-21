البرهان يلتقي وفد الحزب الاتحادي الديمقراطي بقيادة إشراقة

التاريخ: 21-يوليو-2019
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التقى رئيس المجلس العسكري الانتقالي الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان بالقصر الجمهوري مساء اليوم وفد الحزب الاتحادي الديمقراطي برئاسة إشراقة سيد محمود رئيس جبهة الاتحاديين الديمقراطيين رئيس الهيئة القيادية للحزب الاتحادي الديمقراطي.
وأوضحت إشراقة – في تصريح صحفي بحسب سونا – أن اللقاء يأتي في إطار التشاور السياسي حول الوضع الراهن بالبلاد ورؤية الجبهة حول الاتفاق السياسي الذي تم توقيعه مؤخراً والتفاوض حول الوثيقة الدستورية .
ولفتت رئيسة جبهة الاتحاديين إلى أن الجبهة ترى أن يكون مسار التفاوض حول الوثيقة الدستورية شاملاً لكل القوى السياسية من أجل خلق إجماع وتراض وطني؛ لأن الوثيقة تشمل قضايا الدستور المؤقت لإدارة البلاد .
وأشارت رئيس الهيئة القيادية للحزب الاتحادي الديمقراطي إلى ضرورة الالتزام بأن يكون مجلس الوزراء من تكنوقراط مستقلين دون أي محاصصة سياسية، وقالت إن رئيس المجلس العسكري طمأننا بأن المرحلة القادمة لن يكون فيها إقصاء لقوى سياسية من أجل التراضي الوطني بين كافة أبناء السودان، وأضافت أن الجبهة سلمت تصورها لرئيس المجلس حول كل مايلي قضايا الحكم في خارطة الطريق.
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
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