البرهان يستقبل السفير السعودي

التاريخ: 21-يوليو-2019
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إستقبل رئيس المجلس العسكري الانتقالي الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان بالقصر الجمهوري اليوم السفير السعودي بالخرطوم علي بن حسن جعفر.
وأوضح السفير السعودي – في تصريح صحفي بحسب سونا – أنه أطلع رئيس المجلس العسكري على مكرمة خادم الحرمين الشريفين باستضافة ألف حاج سوداني على نفقته الخاصة، 500 منها للأنظمة الدفاعية، وأسر شهداء المشاركين في التحالف العربي و500 أخرى لأسر شهداء الحراك السياسي والإدارات الأهلية وأهل الفكر والإعلام والشخصيات السودانية في جميع القطاعات.
وأبان السفير السعودي أن المكرمة تأتي في إطار دعم المملكة العربية السعودية ووقوفها مع الشعب السوداني في السراء والضراء.
وكان نائب رئيس المجلس العسكري الفريق أول محمد حمدان دقلو قد استقبل اليوم – وفي ذات السياق – السفير السعودي علي بن حسن جعفر.
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
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