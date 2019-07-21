التاريخ: 21-يوليو-2019 فى : أخبار 62 مشاهدة Advertisements أعلنت لجنة أطباء السودان المركزية مقتل المواطن حسن شرف الدين بعد تعذيبه بمكاتب جهاز الأمن والاستخبارات بولاية جنوب كردفان. وقالت لجنة الأطباء المركزية في بيان اليوم “الأحد” على صفحتها بالفيس بوك ، إن المواطن إستشهد يوم “السبت” بعد اعتقاله قبل ثلاثة أيام وتعرضه للتعذيب في مكاتب جهاز الأمن بمدينة الدلنج بولاية جنوب كردفان، وأدانت اللجنة الحادثة غير القانونية وأشارت اللجنة إلى ممارسات الجهاز ووصفتها بالبشعة وقالت إن مثل هذه المُمارسات ما زالت تحصد أرواح المواطنين بطرق غير قانونية ولا تُخضع لمحاكمات عادلة. الخرطوم (أخبار الخليج 365)

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر لجنة الأطباء : الأمن يقتل مواطناً بالتعذيب داخل مكاتبه لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على كوش نيوز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.