نائب رئيس المجلس العسكري يُودِّع حُجّاج الجو غداً

التاريخ: 21-يوليو-2019
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يُخاطب نائب رئيس المجلس العسكري الانتقالي الفريق أول محمد حمدان دقلو مساء بعد غدٍ، احتفال وداع الأفواج الأولى من حجاج ولاية الخرطوم المتوجهين عبر الجو إلى المدينة المُنوّرة مُباشرة البالغ عددهم 162 حاجاً وحاجة.
وقال عبد العزيز الصادق مدير الإعلام والعلاقات العامة بالإدارة العامة للحج والعمرة الاتحادية،بحسب الصيحة – إن الاحتفال سيكون بِصالة الحج والعمرة بمطار الخرطوم الدولي، ويأتي إنفاذًا للخطة التشغيلية لأعمال الحج للعام 1440هجرية، وأبان أن اللجنة العليا عقدت عدداً من الاجتماعات بحضور الجهات ذات الصلة كافة لإحكام التنسيق وإنجاح برنامج الاحتفال.
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
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