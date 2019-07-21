رئيس القضاء يتفقد سير العمل بالسلطة القضائية

التاريخ: 21-يوليو-2019
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تفقد مولانا عباس علي بابكر رئيس القضاء اليوم عدداً من الإدارات بالسلطة القضائية ووقف على سير العمل والمعوقات التي تعتريه، ووجه بتذليل المعوقات بما يسهم في تهيئة بيئة العمل وتوفير كافة المعينات اللازمة وتعزيز إمكانية تقديم خدمة قضائية أفضل.
وشملت الزيارة بحسب سونا – مفوضية الخدمة القضائية، والأمانة العامة لشؤون القضاة، والمسجل العام للأراضي، وقسم الحاسوب والمكتبة الاتحادية.
وتم خلال اللقاء وضع عدد من الترتيبات التي من شأنها أن تساعد في انسياب العمل القضائي دون أي معوقات تحد من إجراءات العدالة وذلك إنفاذاً لاستراتيجية السلطة القضائية.
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
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