(الصحة) الاتحادية: إضراب الأطباء تسبب في خسائر فادحة وخلف قائمة طويلة من العمليات الجراحية

أعلنت وزارة الصحة بولاية الخرطوم عن ظهور حالات لمرض الحصبة، وحيث تم رصد 142 حالة إصابة،فيما أكد وكيل وزارة الصحة عن وجود عدد من حالات الحصبة بالولايات المختلفة . وفي الأثناء أعلنت ولاية الخرطوم عن حملة ثلاثية ضد المرض،في الفترة من يوم 22وحتى 31من الشهر الجاري، بالإضافة إلى التطعيم ضد شلل الأطفال ونقص فيتامين (أ)، وأقرت بوجود حالات اشتباه لم تصل المعمل بعد .

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وأكد مدير إدارة التحصين بالولاية د.جمال أحمد عثمان في مؤتمر صحفي اليوم (الأحد) بحسب الصيحة الآن – أن الحملة تأجلت 3 مرات بسبب الظروف السياسية وعدم توفر السيولة منذ شهر يناير الماضي، مقراً بتأخير الحملة عن موعدها ونوه إلى استهداف الحملة لقرابة 2.5 مليون طفل مستهدفة بالتطعيم ضد الحصبة الفئية العمرية من 9 أشهر إلى 10 سنوات، فيما يستهدف التطعيم ضد شلل الأطفال الفئة العمرية من عمر يوم إلى أقل من 5 سنوات بينما تستهدف الأطفال المصابين بنقص فيتامين (أ) من عمر 6 أشهر إلى 5 سنوات .

وأشار إلى مخاطبة الجهات المعنية لتسهيل الحملة منها التربية والتعليم ومجمعات الخلاوى والرياض والسجون والمدارس، كما تمت مخاطبة وزارة الدعوة والإرشاد وأئمة المساجد، منوهاً إلى أن الحملة ستدشن بواسطة والي ولاية الخرطوم بعدد من مدارس محلية جبل أولياء معلناً عن بدء الحملة من الإثنين القادم وحتى الأربعاء القادم.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)