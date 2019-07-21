التاريخ: 21-يوليو-2019
99 مشاهدة
أكد نائب رئيس المجلس العسكري الانتقالي، الفريق أول محمد حمدان دقلو، استعداد المجلس للعمل على تعزيز السلام بالبلاد ومشاركة القوى السياسية والحركات المسلحة في المرحلة القادمة، من أجل تحقيق العدالة والمصالحات في المناطق المتأثرة بالحرب.
والتقى دقلو بمكتبه بالقصر الجمهوري يوم الأحد، بحسب الشروق – وفداً من أسرى الحركات المسلحة الذين تم إطلاق سراحهم مؤخراً ٠
وقال الرئيس السابق للمجلس الانتقالي لحركة تحرير السودان، نمر محمد عبدالرحمن، إنابة عن الأسرى، إن اللقاء تناول القضايا السياسية الراهنة.
وأثنى نمر على دعم ووقوق نائب رئيس المجلس العسكري مع أسرى الحركات المسلحة.
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
كانت هذه تفاصيل خبر حميدتي يؤكد مشاركة الحركات المسلحة في المرحلة المقبلة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على كوش نيوز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.