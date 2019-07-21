حميدتي يؤكد مشاركة الحركات المسلحة في المرحلة المقبلة

أكد نائب رئيس المجلس العسكري الانتقالي، الفريق أول محمد حمدان دقلو، استعداد المجلس للعمل على تعزيز السلام بالبلاد ومشاركة القوى السياسية والحركات المسلحة في المرحلة القادمة، من أجل تحقيق العدالة والمصالحات في المناطق المتأثرة بالحرب.

والتقى دقلو بمكتبه بالقصر الجمهوري يوم الأحد، بحسب الشروق – وفداً من أسرى الحركات المسلحة الذين تم إطلاق سراحهم مؤخراً ٠

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وقال الرئيس السابق للمجلس الانتقالي لحركة تحرير السودان، نمر محمد عبدالرحمن، إنابة عن الأسرى، إن اللقاء تناول القضايا السياسية الراهنة.

وأثنى نمر على دعم ووقوق نائب رئيس المجلس العسكري مع أسرى الحركات المسلحة.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)