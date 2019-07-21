عبدالجبار: لا عوائق تجابه العمل الصحي

كشف وكيل وزارة الصحة الاتحادية د.سليمان عبدالجبار المكلف عن عدم وجود عوائق تجابه العمل الصحي من سيولة ووقود بما فيها مرتبات الموظفين بفضل تعاون وزارة المالية.

وقال الوكيل اليوم بقاعة وزارة الصحة ولاية الخرطوم خلال مؤتمر صحفي لانطلاقة الحملة التصعيدية للقضاء على مرض الحصبة وشلل الأطفال ونقص فيتامين (أ) بولاية الخرطوم في الفترة من 22-31 يوليو الجاري إنه على الرغم من الظروف التي مرت بها البلاد إلا أن الصحة تعمل في كل الأحوال.

وعزا الوكيل تأخر انطلاقة المرحلة الرابعة للحملة التصعيدية للقضاء على مرض الحصبة وشلل الأطفال للظروف السياسية التي تمر بها البلاد.

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وأقر عبد الجبار بحسب سونا – بوجود حالات بالبلاد ظهرت في كثير من ولايات السودان واستدرك قائلاً إن هناك انخفاضاً نتيجة لنظام التقصي والمتابعة والحملات التي نفذت.

من جانبه قال د. جمال محمد عثمان مدير قسم التحصين بوزارة الصحة ولاية الخرطوم إن الولاية سجلت ظهور 142 حالة حصبة موزعة في محليات الولاية المختلفة.

وأشار إلى أن هذه الحملة تستهدف تطعيم 2 مليون و2 ألف طفل ضد مرض الحصبة وحوالي مليون و200 ألف و400 طفل ضد مرض شلل الأطفال، وتطعيم مليون و99 ألفا و203 أطفال بنقص فيتامين أ، مستهدفة 3403 مدارس وحوالي 4619 روضة أطفال ، و194 خلوة وتغطي الحملة محليات الولاية السبع وتشمل 38 وحدة إدارية و932 فريقا وحوالي 337 قطاعاً، و5592 كادراً عاملاً في الحملة تم تدريبهم تدريباً كاملاً في الحملة، لافتاً إلى أن أولوية الحملة لرياض الأطفال والمدارس لأنهم يشكلون 80% مشيراً إلى أن التحدي الأكبر الذي يواجه الحملة تطعيم الأطفال من عمر يوم إلى 3 سنوات .

وقال جمال إن الحملة تنفذ بواسطة المراكز الثابتة والمؤقتة ورياض الأطفال والمراكز الجوالة في القرى والأرياف البعيدة.

من جهتها قالت د. إيمان أحمد بشير مدير إدارة صحة الأم والطفل بوزارة الصحة ولاية الخرطوم إن هذه الحملة هي فرصة لتقليل وفيات الأطفال مشددة على التفاعل المجتمعي والحراك الإعلامي للحملة لتحقيق الهدف المرجو.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)