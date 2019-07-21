أكد وزير الدولة للشؤون الخارجية السعودي، عادل الجبير، الأحد أن أي مساس بحرية الملاحة الدولية هو انتهاك للقانون الدولي.
وأضاف الجبير أنه على إيران أن تدرك أن تصرفاتها التي تشمل احتجاز ناقلة بريطانية مرفوضة تماما.
ووفقاً ـ "العربية" أشار الجبير إلى أنه على المجتمع الدولي ردع تصرفات وانتهاكات إيران التي تخالف القانون.
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