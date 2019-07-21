وكيل وزارة الزراعة يُطمئن المزارعين بتوفر الوقود الزراعي

الخليج 365 :

طمأن وكيل وزار الزراعة والغابات بابكر عثمان المكلف بأعمال الوزير؛ المزراعين بعدم تخصيص الكميات المخصصة من الوقود للزراعة لأي جهة، وبلغت كميات الوقود التي صرفت في مرحلة التحضير خلال شهري مايو ويونيو 236 الف متر مكعب .

خصص منها حوالي 53 الف متر مكعب للقطاع المطري و172.48 الف متر مكعب للمروي، فيما لايزال هناك عجز في التقاوي وفق ما ذكر الوكيل في تصريحات صحفية موخرا، وكشف عن عجز في التقاوي المحسنة يزيد عن 30% من المساحات يقوم المزارعون بتغطيتها من بذور جيدة من إنتاجهم، وتستورد البلاد معظم التقاوي الخاصة بالحبوب الزيتية، وأبدى الوكيل أسفه لاستيراد معظم التقاوي الخاصة بالإنتاج الزراعي؛ خاصة البذور البستانية .

وتستهدف خطة الموسم الزراعي 2019-2020 زراعة 49 مليون فدان بالمحاصيل الحقلية في جميع ولايات السودان، ويمتلك السودان مساحة زراعية في حدود 200 مليون فدان.