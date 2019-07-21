- 1/2
- 2/2
الخليج 365 :
سحبت اليوم”الأحد” قرعة دوري أبطال أفريقيا وكأس الاتحاد الأفريقي بالعاصمة المصرية القاهرة وأسفرت عن مواجهة الهلال لنظيره رايون سبورت العاجي، فيما يقابل المريخ شبيبة القبائل الجزائري.
وأعفى الاتحاد الأفريقي كلاً من الترجي التونسي، الوداد المغربي، مازيمبي الكنغولي من المشاركة في دور الـ”32″.
وسيلعب الهلال أمام رايون سبورت ذهابًا خارج ملعبه، فيما ستكوم مواجهة الإياب بـ”الجوهرة الزرقاء.
أما المريخ فيسخوض لقاء الذهاب خارج ملعبه أمام شبيبة القبائل، فيما تلعب مواجهة الإياب بملعبه بأم درمان.
وسيخوض ممثلا مصر الدور التمهيدي حيث سيواجه بطل الدوري المصري بطل جنوب السودان، بينما يخوض صاحب المركز الثاني بالبطولة المصرية بطل الصومال.
كانت هذه تفاصيل خبر مواجهات متباينة للهلال والمريخ في دوري الأبطال لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السودان اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.