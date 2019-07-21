إرتفاع في أسعار العملات الأجنبية بالأسواق الموازية بالخرطوم

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 : أكد متعاملون مع أسواق العملات الموازية في الخرطوم أن ارتفاعاً طفيفاً طرأ على أسعار العملات في تداولات الأسواق الموازية اليوم (الأحد). وقال تجار لـ “باج نيوز” أن أسعار شراء الدولار عبر النقد أرتفعت من 66 جنيهاً إلى 67 جنيهاً فيما ارتفع سعر البيع إلى 69 جنيهاً مقارنة بـ 68 جنيهاً. وأشار عدد من التجار إلى أن اسعار شراء الدولار عبر الإجراءات المصرفية بلغ 72 جُنيهاً مقابل 71 جنيهاً وسجل سعر البيع 73 جنيهاً. وأكد التجار إرتفاع أسعار شراء الريال السعودي إلى 16.5 جنيهاً فيما بلغ سعر البيع 17.5 جنيهاً مقارنة بـ 17 جنيهاً في تداولات نهاية الأسبوع. ومنذ أبريل المنصرم، عزل الجيش السوداني الرئيس عمر البشير من الحكم بعد”30″ عامًا لتردي الأوضاع الاقتصادية التي أدّت إلى احتجاجات شعبية. وفي مطلع يوليو الجاري، أعلن عن اتفاقٍ بين المجلس العسكري وقوى الحرية والتغيير يقضي بتقاسم السلطة لمدة ثلاث سنوات تمهيدًا لانتخابات في البلاد. المادة السابقة التجارة والصناعة تُوجِّه بتفعيل دور الرقابة على الأسواق المقالة القادمة مواجهات متباينة للهلال والمريخ في دوري الأبطال

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