تذبــذب فــــي أســـعار الأدوات الكهـــربـــائيـــة بالخرطوم

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 :

شهدت أسواق الأدوات الكهربائية بالخرطوم تذبذباً واضحاً في أسعار الأدوات الكهربائية. وقال التاجر بمحلات صلاح المدينة بالخرطوم مهند يوسف إن هناك تذبذب في أسعار الأدوات الكهربائية، وأكد أن ارتفاع الدولار يؤثر على حركة الشراء والبيع، مبيناً أن سعر الثلاجات(ال جي) 6 قدم بلغ 17 الف جنيه والـ 8 قدم 27 الف جنيه و الـ 10 قدم 30 الف جنيه. ووصل سعر ثلاجة (توشيبا) 11 قدم 33 الف جنيه و12 قدم 40 الف جنيه و14 قدم 47 الف جنيه و18 قدم 50 الف جنيه أما ثلاجة كولدير 10 قدم 30 الف جنيه و12 قدم باب واحد 36 الف جنيه و14 قدم 40 الف جنيه، أما الديب فريزر ال جي 12 قدم فبلغ 32 الف جنيه . واشار الى أن سعر ثلاجة (أوشن) الايطالية 10 قدم ارتفع 30 الف جنيه وال جي (استاندر) 30 الف جنيه. موضحاً أن ثلاجة العرض (كراون) 18 قدم 50 الف جنيه و12 قدم 47 الف جنيه، والديب فريز( أوشن إستاندر) 50 الف جنيه ( وال جي سلفر إستاندر ) 72 الف جنيه، وفي جانب المكيفات المتحركة (ال جي ديجيتك) 8 آلاف وحدة 23 الف جنيه و5 آلاف وحدة 18,500 جنيه و8 آلاف رزاز 21 الف جنيه أما مكيفات (كراون) 8 آلاف وحدة 22 الف جنيه و5 آلاف وحدة 16 الف جنيه و10 آلاف وحدة 24 الف جنيه ووصل سعر (هافاب) 6 آلاف وحدة 22 الف جنيه، أما ماركة(إسكاي لاين )3 آلاف وحدة 12 الف جنيه و4 آلاف وحدة 14 الف جنيه أما مكيفات(أبسال) 7 آلاف وحدة 22 الف جنيه و6 آلاف وحدة 21 الف جنيه أما (ويلكو) 8 آلاف وحدة 23 الف جنيه (الخليج) 6 آلاف وحدة 8,500 جنيه والجزيرة قلاب 4 آلاف وحدة 22 الف جنيه.

وقال مهند إن سعر الغسالات (توشيبا) 10 كيلو بلغ 20 الف جنيه وال جي 10 كيلو 24 الف جنيه، و7 كيلو 20 الف جنيه و6 كيلو 19 الف جنيه و5 كيلو 17 الف جنيه و11 كيلو 28 الف جنيه و13 كيلو 32 الف جنيه أما غسالة (إسكاي لاين )حوض بدون نشاف 7 كيلو 7 الف جنيه والحوضين 7 كيلو 13 الف جنيه و الغسالات( فل اوتوماتيك توشيبا) 32 الف جنيه وال جي سلفر 48 الف جنيه أما (كولدير فل اوتوماتيك) الصغيره من ال جي سلفر 11,500 جنيه أما الأصغر عادي 10 الف جنيه، (والكراون) 11,500 جنيه أما العادي 11 الف جنيه.

ولفت الى ان مراوح السقف من( ديجيتك كوري) ال جي 4 الف جنيه و(قافتك) الباكستانية 3 الف جنيه.

وخلاطات (موناليكس) الفرنسي جك واحد الف جنيه والمزدوج وبه جكان 5,200 الف جنيه أما الصيني من (مونالكس) 600 واط 6 آلاف جنيه أما خلاطات (فيليبس) فبلغ سعر الخلاط 2 الف جنيه و(التورنيدوتوشيبا ) 3 آلاف جنيه.

وفيما يلي الافران التركية فبلغ سعر(سيمفر) 30 لتر 5 آلاف جنيه أما 36 لتر 6 آلاف جنيه وال40 لتر 7 آلاف جنيه و42 لتر هيتر (عينين ) 8,500 الف جنيه أما 42 لتر عادي 7,500 الف جنيه و45 لتر 9 آلاف جنيه .

أما المايكروويف ( ال جي) 42 لتر 15 الف جنيه و20 لتر 8 آلاف جنيه وفرن (شارب) 25 لتر 12 الف جنيه.

أما الشاشات (إسكاي لاين ) 32 بوصه 12,500 جنيه و(إستارتك) 32 بوصة 13 الف جنيه أما (توشيبا مصري) 32 بوصة 15,500 الف جنيه و(تورنيدو) سمارت32 بوصة التي تعمل بشبكة واي فاي فبلغ سعرها 18 الف جنيه وال جي 32 بوصة 24 الف جنيه ووصل سعر شاشة(دانسات) السعودي 32 بوصة فبلغ سعرها 11 الف جنيه، وماركة (تورنيدو)32 بوصة 25 الف جنيه و49 بوصة فبلغ سعرها 35 الف جنيه أما شاشة إسكاي لاين فوركي آخر إصدار 35 الف جنيه.