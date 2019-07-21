إنخفاض وارد الولايات من الخضر و200 جنيه لكيلو الطماطم

الخليج 365 :

اشتكى مواطنون من ارتفاع أسعار الخضروات بشكل كبير خاصة الطماطم والتي وصل الكيلو منها الى مائتي جنيه، وأرجع صاحب ثلاجة خضر بالسوق المركزي بشمبات حاج عباس ارتفاع الاسعار الى انخفاض الوارد من الولايات بسبب هطول الامطار، وتسبب ذلك في غلاء اسعار الموجود وضعف الاقبال عليه.

وقال حاج عباس إن المتوفر من الطماطم يأتي من دنقلا فقط وهي غير نظيفة نسبة لكثرة الاسمدة المستخدمة فيها وقد ارتفع سعر الكيلو ما بين 200 ـ 250 جنيهاً ويتحكم في ذلك المكان الجغرافي للاسواق، متوقعاً دخول انتاج النيل الابيض خلال العشرون يوماً القادمة.

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ووصف في ذات الاثناء فصل الخريف بموسم الشح لكافة انواع الخضر مع ارتفاع اسعارها خاصة الخضر الورقية التي تتأثر بهطول الامطار وارتفاع منسوب النيل، وهذا يؤدي الى قلة الاصناف في الاسواق مع ضعف الاقبال على الشراء. واوضح أن جوال البصل وارد الشمالية والجزيرة بلغ 2600 جنيه بما يعادل أكثر من 200 جنيه للربع الواحد، وكيلو البطاطس بلغ 40 جنيهاً والبامبي ما بين 25 ـ 30 جنيهاً، فيما كيلو البامية 50 جنيهاً، كيلو الليمون 40 جنيهاً، الى أن الانتاج المتوفر من الخيار بالاسواق من البيوت المحمية فقط بولاية الخرطوم والكيلو منه بلغ 200 جنيه والحبة من الدردقو (التبش) 10 جنيهات.