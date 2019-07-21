المهاجم الجزائري يجتاز الكشف الطبي

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الخليج 365 :
اجتاز المهاجم الجزائري محمد الهادي بولعويدات المرشح للتوقيع في كشوفات الهلال الكشف الطبي الذي خضع له اللاعب منذ وصوله مساء أمس الأول وحتى صباح الأمس،
وقد جاءت جميع الفحوصات الطبية بالنسبة للاعب سليمة، ومن المنتظر أن يوقع في صفوف الهلال خلال الساعات القليلة القادمة.
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