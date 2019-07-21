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شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 :
واصل فريق الكرة الأول بالمريخ تحضيراته بملعب الجريف في السابعة من صباح أمس “السبت”.
وشارك في مران الفرقة الحمراء “13” لاعباً وسط غياب لعدد من نجوم الفريق أبرزهم رمضان عجب والسماني الصاوي وصلاح نمر بالإضافة إلى الحارس منجد النيل الذي شكا من بعض الآلام.
وركز مدرب الفريق إبراهومة خلال مران الأمس على الإعداد البدني وتجهيز اللاعبين بصورة مثالية للاستحقاقات القادمة.
يشار في الوقت نفسه إلى أن أزمة المستحقات ألقت بظلالها على التدريبات حيث واصل الثنائي السماني الصاوي، والمدافع صلاح نمر الغياب نسبة لعدم إيفاء المجلس بأموالهم؛ بينما أبلغت مصادر مقربة من حارس الأحمر منجد النيل (السوداني) بقولها إن اللاعب سبق وأن طلب مغادرة الكشوفات عبر الإعارة، لكن إدارة النادي لم تبت في الخطوة بشكل حاسم.
كانت هذه تفاصيل خبر نمر والصاوي يواصلان الغياب..أزمة المستحقات تلقي بظلالها على تحضيرات المريخ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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