بو لويليدات.. بقلم بابكر سلك

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شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:
< التربية هي التراك الذي يوضع فيه الشخص ليسير ملتزما به طيلة حياته
< وكان جيل أكتوبر متفرداً على جميع الأجيال
< وجيل كرري تحدث عن رجال نال نصيبه من التجلة والاحترام
< وتوالت الأجيال
< ولكنها لم تستطع منافسة جيل أكتوبر وجيل كرري
< حتى جيلي أنا
< مر مرور الكرام كغيره من الأجيال التي تعاقبت على هذا الوطن الرائع
< حتى أطل هذا الجيل الأخير
< نزع القبعات من على رؤوسنا لننحني له
< نزع الراية من جيل أكتوبر وجيل كرري المجيدة مع فائق الاحترام والتقدير
< ليرفع الراية عالية مردداً أنا أعظم شعب وأعظم جيل
< جيل أدهشنا محلياً وعالمياً
< جيل شعاراته أصبحت حديث مجالس كل مدينة في العالم
< الخواجة يردد
< الليلة (تسقط بس)
< الصيني يردد
< سقطت ماسقطت صابنها
< أما الأفريقي، فكلامه كان
< حرية سلام وعدالة
< ما أعظم شعبك يا وطني!!
< وما أعظم جيلك يا شعبي!!
< جيل يتسابق الى فوهات بنادق القناصة
< وحينما يسقط رفيق لهم
< لايهربون
< يحملونه وعلى البنادق سائرون
< جيل أخجل بشجاعته جبن القناصة والرصاصة
< جيل متفرد
< وعشان ندخل حمارنا مع حمير الكتبة
< وعشان نلقي سبب ننتمي بيهو لهذا الجيل
< سألنا كل الأجيال
< الجيل ده أبهاتو موش نحنا ؟
< كل الأجيال قالوا: نعم
< قلنا ليهم دي تربيتنا
< ولو الجيل القبلنا ربانا زي ما نحنا ربينا الجيل ده
< الإنقاذ دي كان سقطت من واحد سبعة تسعة وتمنين
< طبعاً الحتة دي قياساً على قصة الزول الخارش
< قال ليك واحد بتاع خرشة ودخان وموية صحة
< العندو كلها صارفها على دقنوسو ده
< متزوج ووالد وساكن مع أبوهو في البيت
< الغريبة شفع صاحبنا بتاع الخرشة ده بصوموا ووكت صلاة مابفوتوهوا
< قال ليك العصر أذن
< الشفع جروا على الجامع
< وصاحبنا عيونو حممممر
< أبوهو قال ليهو عليك الله ما بتخجل؟
< شفعك يصلوا ويصوموا وإنت في خمومك ولمومك ده؟
< اتلفت على أبوهو وقال ليهو
< عشان تعرف الفرق بين تربيتي وتربيتك
< آها الجيل ده ربيناهوأنحنا
< وده الفرق بين تربيتنا ليهم وتربية أبهاتنا لينا
< ولع ولع
< أقصد أطفي النور ده
< المهم
< ناس روشا لسه في الوهمات
< قال اتنين نجوم عرب
< ياخ بولويليدات أمس في المطار إسلام كانت قايلاهو مندوب الاتحاد الأفريقي بتاع المفاوضات
< وشبكتو ليك
< عسكرية لا لا لا
< مدنية وي وي وي
< قلت ليها يابت ده لاعب وصل للهلال
< قالت لي لاعب للهلال؟
< قلت ليها أيوة
< قالت لي لو دي طريقة ناس كردنة
< كاس افريقيه لا لا لا
< صفرية وي وي وي
< قلت ليها إنت شفت التونسي؟
< قالت لي لا
< قمت وريتها صورتو
< قالت لي بعرفو
< قلت ليها بتعرفيهو من وين؟
< قالت لي ده موش جدو القال لقد هرمنا هرمنا هرمنا
< قلت ليها الله يخت محنك!! وأنا أقول الزول ده شايفو وين؟!!
< معقولة يا روشا
< جايبين ليكم لاعبين عرب من زمن ابو لهب؟؟؟ عشان كده المحاولة تلاتة وتسعين حاتفشل
< صفريييية .. وي وي وي
< أيها الناس
< الكوتش إبراهومة (الشاطر) طلب لاعبين محددين
< ولو كانت عملية الإحلال والإبدال في المريخ تتم بصورة علمية (زي ما فلقونا)
< مفروض نسجل الحددهم الكوتش
< أما الأجانب الذين يخضعون فقط للكشف الطبي دون أن يكون الجهاز الفني بعرف مجرد أسمائهم.
< فلا نستبعد أن يكون الأمر يا كذبة يا مضارات خجولة يا سمسرة يا جمجرة في فنجال
< فالعلمية والمنهجية الفلقونا بيها تتعارض مع أسلوب التعامل في الاحلال
< وحكاية لاعب جايبو فلان وبدفع ليهو دي مخجلة
< إن كانت القروش قروش فلان
< فان الخانة خانة المريخ ماخانة فلان
< والمجلس اذا أحس سخانة
< يجب ألايفرط في الخانة
< مع العلم بأن أحد أعضاء المجلس صرح بأن نيلسون كبير ونحنا دايرين صفار
< فلما المريخ يسجل نيلسون الكبير يبقي ذلك العضو ياماعندو كاش ياماعندو مكانة في النقاش
< مع العلم بان المريخ حينما طلب نيلسون
< علي عثمان كان النائب الاول لرئيس الجمهورية
< تخبط إداري في القمة
< اللهم يا من حليت السودان
< حلحل الأندية
< وعلى الجماهير أن تهتف في وجه الإدارات
< مدنيااااااااااو
< أيها الناس
< إن تنصروا الله ينصركم
< آها
< نجي لي شمارات والي الخرتوم
< كان شفت يا والينا
< أول مرة الخريف يجي ما يلقي حكومة يفاجئها يا والينا
< لكن انطلاقت السوق وحوامة الأسعار على حل شعرها معطت الشعر الفضل لينا
< وقعوا ياخ فكونا من قاموا وقعدوا وحسوا بينا
سلك كهربا
ننساك كيف والكلب قال اتفاقكم زي بيعة العربية.. السماسرة مرة يقولوا الشغل تامي ومرة يقولوا الشغل قام
والي لقاء
سلك
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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السودان اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.