بو لويليدات.. بقلم بابكر سلك

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

< التربية هي التراك الذي يوضع فيه الشخص ليسير ملتزما به طيلة حياته

< وكان جيل أكتوبر متفرداً على جميع الأجيال

< وجيل كرري تحدث عن رجال نال نصيبه من التجلة والاحترام

< وتوالت الأجيال

< ولكنها لم تستطع منافسة جيل أكتوبر وجيل كرري

< حتى جيلي أنا

< مر مرور الكرام كغيره من الأجيال التي تعاقبت على هذا الوطن الرائع

< حتى أطل هذا الجيل الأخير

< نزع القبعات من على رؤوسنا لننحني له

< نزع الراية من جيل أكتوبر وجيل كرري المجيدة مع فائق الاحترام والتقدير

< ليرفع الراية عالية مردداً أنا أعظم شعب وأعظم جيل

< جيل أدهشنا محلياً وعالمياً

< جيل شعاراته أصبحت حديث مجالس كل مدينة في العالم

< الخواجة يردد

< الليلة (تسقط بس)

< الصيني يردد

< سقطت ماسقطت صابنها

< أما الأفريقي، فكلامه كان

< حرية سلام وعدالة

< ما أعظم شعبك يا وطني!!

< وما أعظم جيلك يا شعبي!!

< جيل يتسابق الى فوهات بنادق القناصة

< وحينما يسقط رفيق لهم

< لايهربون

< يحملونه وعلى البنادق سائرون

< جيل أخجل بشجاعته جبن القناصة والرصاصة

< جيل متفرد

< وعشان ندخل حمارنا مع حمير الكتبة

< وعشان نلقي سبب ننتمي بيهو لهذا الجيل

< سألنا كل الأجيال

< الجيل ده أبهاتو موش نحنا ؟

< كل الأجيال قالوا: نعم

< قلنا ليهم دي تربيتنا

< ولو الجيل القبلنا ربانا زي ما نحنا ربينا الجيل ده

< الإنقاذ دي كان سقطت من واحد سبعة تسعة وتمنين

< طبعاً الحتة دي قياساً على قصة الزول الخارش

< قال ليك واحد بتاع خرشة ودخان وموية صحة

< العندو كلها صارفها على دقنوسو ده

< متزوج ووالد وساكن مع أبوهو في البيت

< الغريبة شفع صاحبنا بتاع الخرشة ده بصوموا ووكت صلاة مابفوتوهوا

< قال ليك العصر أذن

< الشفع جروا على الجامع

< وصاحبنا عيونو حممممر

< أبوهو قال ليهو عليك الله ما بتخجل؟

< شفعك يصلوا ويصوموا وإنت في خمومك ولمومك ده؟

< اتلفت على أبوهو وقال ليهو

< عشان تعرف الفرق بين تربيتي وتربيتك

< آها الجيل ده ربيناهوأنحنا

< وده الفرق بين تربيتنا ليهم وتربية أبهاتنا لينا

< ولع ولع

< أقصد أطفي النور ده

< المهم

< ناس روشا لسه في الوهمات

< قال اتنين نجوم عرب

< ياخ بولويليدات أمس في المطار إسلام كانت قايلاهو مندوب الاتحاد الأفريقي بتاع المفاوضات

< وشبكتو ليك

< عسكرية لا لا لا

< مدنية وي وي وي

< قلت ليها يابت ده لاعب وصل للهلال

< قالت لي لاعب للهلال؟

< قلت ليها أيوة

< قالت لي لو دي طريقة ناس كردنة

< كاس افريقيه لا لا لا

< صفرية وي وي وي

< قلت ليها إنت شفت التونسي؟

< قالت لي لا

< قمت وريتها صورتو

< قالت لي بعرفو

< قلت ليها بتعرفيهو من وين؟

< قالت لي ده موش جدو القال لقد هرمنا هرمنا هرمنا

< قلت ليها الله يخت محنك!! وأنا أقول الزول ده شايفو وين؟!!

< معقولة يا روشا

< جايبين ليكم لاعبين عرب من زمن ابو لهب؟؟؟ عشان كده المحاولة تلاتة وتسعين حاتفشل

< صفريييية .. وي وي وي

< أيها الناس

< الكوتش إبراهومة (الشاطر) طلب لاعبين محددين

< ولو كانت عملية الإحلال والإبدال في المريخ تتم بصورة علمية (زي ما فلقونا)

< مفروض نسجل الحددهم الكوتش

< أما الأجانب الذين يخضعون فقط للكشف الطبي دون أن يكون الجهاز الفني بعرف مجرد أسمائهم.

< فلا نستبعد أن يكون الأمر يا كذبة يا مضارات خجولة يا سمسرة يا جمجرة في فنجال

< فالعلمية والمنهجية الفلقونا بيها تتعارض مع أسلوب التعامل في الاحلال

< وحكاية لاعب جايبو فلان وبدفع ليهو دي مخجلة

< إن كانت القروش قروش فلان

< فان الخانة خانة المريخ ماخانة فلان

< والمجلس اذا أحس سخانة

< يجب ألايفرط في الخانة

< مع العلم بأن أحد أعضاء المجلس صرح بأن نيلسون كبير ونحنا دايرين صفار

< فلما المريخ يسجل نيلسون الكبير يبقي ذلك العضو ياماعندو كاش ياماعندو مكانة في النقاش

< مع العلم بان المريخ حينما طلب نيلسون

< علي عثمان كان النائب الاول لرئيس الجمهورية

< تخبط إداري في القمة

< اللهم يا من حليت السودان

< حلحل الأندية

< وعلى الجماهير أن تهتف في وجه الإدارات

< مدنيااااااااااو

< أيها الناس

< إن تنصروا الله ينصركم

< آها

< نجي لي شمارات والي الخرتوم

< كان شفت يا والينا

< أول مرة الخريف يجي ما يلقي حكومة يفاجئها يا والينا

< لكن انطلاقت السوق وحوامة الأسعار على حل شعرها معطت الشعر الفضل لينا

< وقعوا ياخ فكونا من قاموا وقعدوا وحسوا بينا

سلك كهربا

ننساك كيف والكلب قال اتفاقكم زي بيعة العربية.. السماسرة مرة يقولوا الشغل تامي ومرة يقولوا الشغل قام

والي لقاء

سلك