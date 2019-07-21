وفد إعلامي عربي يصل إلى إسرائيل

الخليج 365:

بعد شهر من سماح البحرين لصحفيين من 6 وسائل إعلامية عبرية، بدخول أراضيها لأول مرة للمشاركة بتغطية فعاليات ورشة المنامة الشق الاقتصادي لـ”صفقة القرن”، يصل، اليوم الأحد، إلى (إسرائيل)، في زيارة نادرة، وفد إعلامي (تطبيعي) من عدد من الدول العربية بينها السعودية والعراق.

جاء ذلك حسبما أعلنت وزارة الخارجية الإسرائيلية، وعدد من وسائل الإعلام العبرية والتي كشفت بدورها مزيدا من التفاصيل عن زيارة الوفد العربي الذي من المتوقع أن يقوم بجولة في القدس المحتلة وتل أبيب، ويعقد اجتماعات مع المسؤولين الإسرائيليين.ترحب وزارة الخارجيه بزيارة وفد من الإعلاميين العرب بمشاركة اعلاميون من السعوديه والعراق.

خطوه مهمه لبناء جسر السلام وتعزيز التفاهم بين الشعوب.

حللتم أهلاً وطئتم سهلاً

وذكرت “جيرزواليم بوست” أنه بجانب الصحفيين السعوديين والعراقيين، فإن الوفد يضم أيضا ممثلا من الأردن.

ونقلت الصحيفة عن “حسن كعبية”، المتحدث باسم وزارة الخارجية الإسرائيلية للإعلام العربي، أن الوفد مكون من أفراد يعرفهم، وبينهم أكاديمي وطالب وكاتب.

وأضاف أنه لن يكشف عن أسمائهم أو الجهة التي يعملون لصالحها؛ لأن ذلك يجعلهم يتعرضون للمشاكل في أوطانهم.

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وأوضح “كعبية”، أن الزيارة تم تنظيمها دول علم الدول التي جاء منها أعضاء الوفد.

ولفت إلى أن هذه هي المرة الأولى التي يأتي فيها هذا النوع من الوفود بشكل مباشر إلى (إسرائيل) من بعض الدول المعنية، التي لا تقيم علاقات رسمية مع تل أبيب.

وقال “كعبية”: “نريد أن نظهر لهم (إسرائيل) الحقيقية”، على حد تعبيره.

وفى السياق ذاته، رفضت وزارة الخارجية الإسرائيلية الكشف عن أسماء الصحفيين المشاركين في الوفد مكتفية بالقول إنهم من مصر والأردن وكردستان والسعودية والعراق.

وذكرت الصحيفة العبرية أن الوفد سيقوم بجولة في القدس وتل أبيب وحيفا والناصرة، كما سيلتقي أعضاء من الكنيست ومسؤولين بوزارة الخارجية وأكاديميين.

وأشارت “جيرزواليم بوست” إلى أن الزيارة تأتي وسط زيادة ملحوظة في وتيرة الاتصالات العامة بين (إسرائيل) ودول الخليج العربي، مشيرة إلى لقاء جمع وزير الخارجية الإسرائيلي “يسرائيل كاتس”، الخميس الماضي، في واشنطن مع نظيره البحريني “خالد آل خليفة”.