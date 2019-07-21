وزير الخارجية المصري السابق: خطة السلام الأمريكية”صفقة القرن” طبقت بالفعل

الخليج 365:

قال وزير الخارجية المصري الأسبق، “محمد العرابي”، إن خطة السلام الأمريكية، المعروفة بـ”صفقة القرن” طبقت بالفعل، حيث تم تنفيذ جزء منها بالفعل لصالح (إسرائيل)، مشيرا إلى أن الأمور لا تبشر بخير للقضية الفلسطينية.

جاء ذلك في مقابلة أجراها “العرابي” مع صحيفة “المصري اليوم”/(خاصة)، ونشرت اليوم الأحد.

وقال “العرابي”: “الواقع معقد فيما يخص القضية الفلسطينية، فصفقة القرن تم تنفيذها بالفعل في بعض الأجزاء، سواء في القدس والجولان واللاجئين”.

و”صفقة القرن”، هي خطة سلام أعدتها إدارة الرئيس الأمريكي، “دونالد ترامب”، ويتردد أنها تقوم على إجبار الفلسطينيين على تقديم تنازلات مجحفة لمصلحة (إسرائيل)، بما فيها وضع مدينة القدس الشرقية المحتلة، وحق عودة اللاجئين.

وأضاف “العرابي”، أنه “يتوقع حدوث شيء (لم يسمه) قريب بالنسبة للضفة الغربية، وبالتالي سياسة التنفيذ تسير وبسرعة شديدة”.

وتابع: “لكن الشق الاقتصادي (للصفقة) يسير ببطء، لكنه مرفوض من الجانب العربي، وبالتالي أنت أمام واقع معقد”.

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وأشار وزير الخارجية السابق إلى أن الولايات المتحدة تتعامل بسياسية الأمر الواقع مع العالم العربي، فهي دائما تتعامل بمبدأ الاستماع الجيد، ولكن لا تأخذ به، ولا تلتزم بأي شيء.

ومضى الوزير المصري الأسبق، قائلا: “للأسف الإدارة الأمريكية بعيدة تماما على الفكر العربي”.

وأضاف: “الولايات المتحدة تتعامل على أن التأييد المطلق لـ(إسرائيل) هو البديل المناسب في المرحلة الحالية، خاصة أن ترامب مقدم على انتخابات رئاسية، وبالتالي الأمور لا تبشر بالخير على الإطلاق بالنسبة للقضية الفلسطينية”.

وعلى صعيد آخر، وفيما يخص بالأزمة الخليجية أبدى “العرابي” عدم تفاؤله بحدوث انفراجة في هذا الملف، مشيرا إلى أن قطر تسير في طريقها وأسلوبها بحرية كاملة.

وقال “العرابي”: “قطر تتحرك بحرية كبيرة؛ نتيجة أن العالم حتى الآن لم يقتنع أنها إحدى الدول الداعمة للإرهاب، يكفي أن نذكر أن قطر تتعامل مع تركيا وإيران والولايات المتحدة في نفس التوقيت”.

واندلعت الأزمة الخليجية في 5 يونيو/حزيران 2017، عندما أعلنت كل من السعودية والإمارات والبحرين ومصر قطع علاقاتها مع قطر، بدعوى دعمها للإرهاب، وهو ما تنفيه الدوحة، وتتهم الرباعي المقاطع بالسعي إلى فرض الوصاية على قرارها الوطني.