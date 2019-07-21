السعودية تعلن عن استراتيجية جديدة خاصة بقطاع الرياضة بموازنة 2.5 مليار دولار

الخليج 365:

أعلنت السعودية عن استراتيجية جديدة خاصة بقطاع الرياضة ودعم الأندية بموازنة تبلغ 2.5 مليار ريال (نحو 667 مليون دولار).

وقال رئيس الهيئة العامة للرياضة رئيس اللجنة الأولمبية السعودية الأمير “عبدالعزيز الفيصل” في مؤتمر صحفي إن الاستراتيجية تعمل على تشغيل وتطوير الأندية الرياضية السعودية لضمان استدامتها إداريا وماليا لتحقيق الاكتفاء الذاتي ونشر الألعاب المختلفة.

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وأوضح “الفيصل” أن الاستراتيجية تقوم على إيجاد نظام حوكمة مالية وإدارية ستكون معها الأندية قادرة على جذب المستثمرين بما سيساهم بشكل كبير وفعال بزيادة مداخيلها المالية.

وكان رئيس الهيئة العامة للرياضة السعودية قد عقد في وقت سابق الأحد، اجتماعا مع رؤساء الأندية السعودية قبل انطلاق المؤتمر أطلعهم فيه على وضع الأندية الرياضية.

وكشف عن وجود ثغرة كبيرة بين النتائج العامة والمنظومة الإدارية فيها وضعف مستوى الحوكمة لديها بالإضافة إلى العجز المالي الكبير في الكثير من الأندية.