رئيس وزراء اليونان: أولوياتى تخفيف العبء الضريبى وتعزيز النمو وتوفير الوظائف

أعلن رئيس الوزراء اليونانى الجديد كيرياكوس ميتسوتاكيس، أن أولوياته تكمن فى تخفيف العبء الضريبى وتعزيز النمو وتوفير الوظائف.

وذكرت صحيفة (كاثميرني) اليونانية أنه فى افتتاح النقاش البرلمانى، الذى استمر ثلاثة أيام حول بيان سياسة الحكومة المحافظة الجديدة، قال ميتسوتاكيس إنه سيطرح تخفيضًا فى ضريبة الأملاك بنسبة 22%.

وسيتم التصويت على مشروع قانون خفض ضريبة الأملاك هذا الأسبوع، ما سيؤثر على 6.4 مليون مالك على الفور، فى الإقرارات الضريبية الحالية، بدلاً من العام المقبل.

وأضاف ميتسوتاكيس أن مسودة ميزانية 2020 التى سيتم تقديمها إلى البرلمان فى سبتمبر القادم ستتمسك بالتزامات الحكومة المالية السابقة المتفق عليها مع دائنى اليونان، بما فى ذلك الفائض "المفرط" فى الميزانية الأساسية بما يعادل 3.5% من الناتج المحلى الإجمالى للبلاد، متابعًا أنه سيتفاوض فى العام المقبل على هدف فائض "أكثر واقعية".