الصحة السودانية تسيطر على حمى غريبة بولاية نهر النيل

تمكنت وزارة الصحة السودانية من السيطرة على اصابات حمى يشتبه انها نزفية بولاية نهر النيل شمالي البلاد. وقال وكيل الوزارة المكلف، د. سليمان عبدالجبار، رصدنا اصابة مواطنين بمنطقة سيدون. واضاف في المنتدي الدوري للوزارة تمكنا من السيطرة علي الحمى بعد تدخلات وزارة الصحة ولاية نهر النيل والصحة الاتحادية، مشيراً إلي عدم ظهور حالات جديدة.

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