مقتل طفلين في هجوم بالقذائف في جنوب غرب اليمن

وقال مصدر أمني مقره المحافظة طلب عدم الكشف عن هويته "سقط صاروخ بين عشية وضحاها على منزل المواطن في منطقة دار ناصر السكنية في جنوب شرق تعز".
واضاف ان والدة الطفلين اللذين قتلا اصيبتا بجروح خطيرة.
كما تخضع المنطقة السكنية التي أصابها القذيفة لسيطرة القوات الحكومية اليمنية.
ولقد غرق اليمن في حرب أهلية منذ أواخر عام 2014 عندما اجتاح المتمردون الحوثيون الشيعة معظم أنحاء البلاد واستولوا على جميع المحافظات الشمالية، بما في ذلك العاصمة صنعاء.
كما أسفرت الحرب الأهلية عن مقتل أكثر من 10000 شخص، معظمهم من المدنيين، ونزحت 3 ملايين آخرين، ودفعت اليمن إلى حافة المجاعة.
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