مقتل 19 شخصاً إثر تلوث الكحول في كوستاريكا في أمريكا الوسطى

قالت وزارة الصحة في البلاد إن الكحول الملوث بمستويات ميثانول سامة محتملة قتل 19 شخصا في كوستاريكا في الأسابيع الأخيرة.

كما أصدرت البلاد تحذيرا وطنيا يوم الجمعة، وفقا للوزارة.

ومن بين 34 شخصًا تسمموا، توفي 14 رجلًا وخمس نساء، تتراوح أعمارهم بين 32 و72 عامًا، منذ الأسبوع الأول من يونيو، حسبما ذكرت الوزارة.

ولاحظت السلطات أنه لم يكن معروفًا مقدار المغشوشة في الكحول، لكنها صادرت حوالي 30،000 قارورة من ست علامات تجارية وتجري تحقيقًا على مستوى البلاد.

وحذرت الوزارة الناس من استهلاك المشروبات "المشبوهة".

وقال دونالد كوريلا، رئيس خدمات الطوارئ في مستشفى كالديرون غوارديا في سان خوسيه، الذي نقلت عنه صحيفة "لا ناسيون" الأرجنتينية اليومية: إن الكحول الذي تم علاجه يحتوي على ما بين 30 إلى 50 في المائة من الميثانول.

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وقال الطبيب إن ستة أشخاص عولجوا في المستشفى لقوا حتفهم، بينما نجا أربعة آخرون ولكنهم عانوا من "آثار خطيرة للغاية" تتراوح بين العمى التام الذي لا رجعة فيه إلى آفات الدماغ التي تسبب الهزات المشابهة لمرض الشلل الرعاش.

ووفقًا لمنظمة الصحة العالمية، فإن كمية ضئيلة من الميثانول شائعة في المشروبات المخمرة، ومع ذلك، إذا تم تناوله بكميات كبيرة، يمكن أن يسبب الميثانول العمى وتلف الكبد والموت.

وقالت الوزارة إن أعراض التسمم بالميثانول قد لا تظهر على الفور، والتي تشمل آلام البطن الحادة والصداع الحاد وعدم التنسيق بين حركات الجسم.

ووفقًا للسلطات، فإن غالبية حالات الوفاة الـ 19 حدثت في صفوف الأشخاص المشردين والكحوليين.