انخرط زلاتان إبراهيموفيتش في اشتباك لفظي مع مدرب حراس مرمى مصري، ووجه له ألفاظاً نابية، في أعقاب ديربي لوس أنجلوس بالدوري الأميركي للمحترفين.

وقاد النجم السويدي فريقه لوس أنجلوس غالاكسي للفوز 3-2 على لوس أنجلوس إف سي، حيث سجل أهداف فريقه الثلاثة (هاتريك). لكن بعد انتهاء اللقاء، أظهرت لقطات فيديو تلاسن “إبرا” مع زكي عبد الفتاح، مدرب حراس مرمى لوس أنجلوس إف سي، الذي سبق له أن شغل المنصب ذاته مع المنتخب الأميركي لكرة القدم. Advertisements

وبحسب سكاي نيوز عربية كشفت اللقطات عن تفوه إبراهيموفيتش، الشخصية المثيرة للجدل داخل وخارج الملعب، بشتائم نابية باتجاه عبد الفتاح، حارس المرمى السابق في فريق غزل المحلة المصري.

وفي تصريح لموقع “مصراوي” الإخباري المصري، كشف عبد الفتاح سبب المشادة مع إبراهيموفيتش.

وقال المدرب المصري: “زلاتان تسبب في كسر وجه أحد اللاعبين في فريقي. بعد المباراة وأمام الحكم توجهت له بعتاب لكنه رد بعجرفة، فأخبرته أنه غير محترم”.

ويعمل عبد الفتاح في الجهاز الفني للوس أنجلوس غالاكسي إف سي، الذي يقوده المدير الفني الأميركي بوب برادلي، علماً أنهما شغلا المنصبين ذاتيهما مع منتخب مصر في الفترة بين عامي 2011 و2013.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر “شتائم نابية” من إبراهيموفيتش لمدرب مصري لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على كوش نيوز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.