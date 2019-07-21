(تجمع المهنيين) يعلن عن جدولٍ جديد

أصدرت لجنة العمل الميداني لقوى الحرية والتغيير جدولاً جديداً يبدأ أمس وينتهي الجمعة المقبل، يشمل أخذ حق المُعنفات المنتهكة كرامتهن في فضّ الاعتصام، وقفات احتجاجية ومطالباتٍ بنقل الحكومة لسلطة مدنية، وحملات إعلامية للمفقودين.

Advertisements

وأعلنت قوى الحرية والتغيير بحسب صحيفة آخر لحظة – عن وقفة احتجاجية اليوم في الطرق الرئيسية لدعم ضحايا التعذيب والاغتصاب والانتهاكات، وبحسب البيان فإنّه سيتمّ فتح بلاغاتٍ ضد المعتدين على الأبرياء عبر المحامين، ووجّه التجمّع نداءً للأجسام القانونية والقانونين للتبرّع بفتح البلاغات.

وتقرّر فتح العيادات النفسية لتقديم العون للمغتصبات والمغتصبين والمعنّف ضدهم وضدهن، وحدّدت التغيير غداً، موعداً لحملات إعلامية ودعائية عن المفقودين تشمل توزيع بوسترات، رسومات، مخاطبات، جداريات، وتقرّر القيام بوقفات احتجاجية للقطاعات المهنية في المؤسسات الثلاثاء المقبل، وذلك من أجلّ تحقيق العدالة للشهداء والتنديد بالانتهاكات ضد المدنيين، وتسليم السلطة المدنية، علاوة على استكمال بناء لجان الإضراب في القطاعات الطبية والمهنية.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)