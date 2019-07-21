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تجاهل أم استعجال؟ محرز يواجه بلاغاً في مصر بعد لقطة المنصة

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Moayd Noreldeen 0 تبليغ

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التاريخ: 21-يوليو-2019

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تجاهل أم استعجال؟ محرز يواجه بلاغاً في مصر بعد لقطة المنصة

تقدم المحامي سمير صبري ببلاغ إلى النائب العام في مصر وطالب بإدراج نجم المنتخب الجزائري ونادي مانشستر سيتي رياض محرز ضمن قوائم الممنوعين من دخول مصر بسبب “ازدراء” رئيس الوزراء المصري.

ونقلت تقارير إعلامية محلية أن صبري اعتبر في بلاغه أن محرز تجاهل رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي خلال حفل توزيع الميداليات عقب فوز الجزائر في نهائي أمم أفريقيا أمس الجمعة.

 

وبحسب الجزيرة نت اختار المحامي الشهير ببلاغاته السابقة ضد فنانين وشخصيات معروفة، أن يستثمر في لقطة أثارت جدلاً واسعاً عبر مواقع التواصل.

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وخلال حفل توزيع الميداليات توقف محرز عند السلام على الرئيس الجزائري المؤقت ولم يكمل السلام على بقية الحاضرين ومن بينهم رئيس الوزراء المصري والرئيس السنغالي ماكي سال.

 

وبدأ واضحاً أن محرز كان مستعجلاً لتسلم كأس أمم أفريقيا من يد رئيس الاتحاد الأفريقي لكرة القدم أحمد أحمد قبل نقلها إلى زملائه من أجل الاحتفال بلقب انتظره الجزائريون قرابة 30 عاماً.

 

الخرطوم (أخبار الخليج 365)

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