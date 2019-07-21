النيابة تأمر بالإفراج عن بعض رموز النظام أبرزهم الحاج عطا المنان

قررت النيابة الإفراج عن رجل الأعمال المعروف المهندس الحاج عطا المنان المعتقل مع رموز النظام السابق من المسؤولين والسياسيين وشمل القرار آخرين.

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وكانت النيابة بحسب آخر لحظة قد تحرت مع عطا المنان وتأكد لها سلامة موقفه المالي، وذلك عقب مراجعة ممتلكاته، وأمرت بالإفراج عنه بالضمان الشخصي، كما شمل القرار وكيل وزارة الصحة الأسبق د. كمال عبد القادر والمهندس حامد صديق.

في السياق لم تبدأ النيابة تحرياتها مع قيادات الصف الأول بالنظام السابق المعتقلين بسجن كوبر فيما تم التحقيق فقط مع الرئيس السابق عمر البشير.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)