اخبار العالم / أخبار السودان اليوم

النيابة تأمر بالإفراج عن بعض رموز النظام أبرزهم الحاج عطا المنان

0 نشر
ابراهيم 0 تبليغ

Advertisements

التاريخ: 21-يوليو-2019

150 مشاهدة

النيابة تأمر بالإفراج عن بعض رموز النظام أبرزهم الحاج عطا المنان

قررت النيابة الإفراج عن رجل الأعمال المعروف المهندس الحاج عطا المنان المعتقل مع رموز النظام السابق من المسؤولين والسياسيين وشمل القرار آخرين.

Advertisements

وكانت النيابة بحسب آخر لحظة قد تحرت مع عطا المنان وتأكد لها سلامة موقفه المالي، وذلك عقب مراجعة ممتلكاته، وأمرت بالإفراج عنه بالضمان الشخصي، كما شمل القرار وكيل وزارة الصحة الأسبق د. كمال عبد القادر والمهندس حامد صديق.

في السياق لم تبدأ النيابة تحرياتها مع قيادات الصف الأول بالنظام السابق المعتقلين بسجن كوبر فيما تم التحقيق فقط مع الرئيس السابق عمر البشير.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر النيابة تأمر بالإفراج عن بعض رموز النظام أبرزهم الحاج عطا المنان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على كوش نيوز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا