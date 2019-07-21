“الأمة القومي”: الاتفاق السياسي لن يُلبي كل مطالب الثورة

أقر حزب الأمة القومي بأن الاتفاق السياسي الذي وُقع عليه بالأحرف الأولى بين قوى الحرية والتغيير والمجلس العسكري، لن يُلبي كل مطالب الثورة وقواها الفاعلة، إلا بمعالجة قضايا الحرب وتداعياتها وصنع السلام وترتيباته.

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واعتبر الحزب في تعميم صحفي أمس، الاتفاق إنجازاً مهماً حال النظر إلى التعقيدات الهائلة التي تحيط بالأوضاع السياسية في البلاد ومن حولها، مجدداً دعمه للاتفاق، وتعهد بالعمل مع الشركاء بجد وإخلاص لإنجاز الإعلان الدستوري بشكل عاجل ومتقن.

وأعرب الحزب عن أمله في أن يؤدي ذلك إلى انفراجٍ مأمول يُفضي إلى تشكيل حكومة الثورة لتتولى إدارة شؤون البلاد فوراً.

وشدد الحزب بحسب صحيفة السوداني – على ضرورة العمل الدؤوب والمحافظة على وحدة قوى الثورة لاستكمال إنجاز أهداف الثورة التي تضمنها الاتفاق السياسي، وكذلك العمل المضني الذي يبذل الآن لإنجاز الإعلان الدستوري، والالتفاف حوله بإخلاص جدير بإكمال متطلبات.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)