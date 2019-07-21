توقيف مستأجر بتهمة قتل صاحب المنزل

التاريخ: 21-يوليو-2019 فى : حوادث 28 مشاهدة أوقفت شرطة الدروشاب مستاجر متهم بقتل صاحب المنزل طعناً بالسكين إثر نقاش دار بينهما بمنطقة الدروشاب ببحري، للتحري معه في البلاغ الذي تشير تفاصيله الأولية بحسب صحيفة آخر لحظة – إلى أن الشاكي أبلغ بأن المتهم قد قام بطعن صاحب المنزل إثر نقاش دار بينهما بمنطقة الدروشاب، فور تلقي الشرطة البلاغ هرع تيم إلى مسرح الجريمة، وتم اتخاذ الإجراءات اللازمة وأرسل الجثمان إلى المشرحة لمعرفة أسباب الوفاة، ودونت الشرطة بلاغاً تحت نص المادة 130 من القانون الجنائي القتل العمد، وكثفت الشرطة تحرياتها وتم القبض على المتهم. الخرطوم (أخبار الخليج 365)

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