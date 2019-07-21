ضبط شبكة متخصصة في تزوير مستندات السيارات

التاريخ: 21-يوليو-2019 فى : أخبار 14 مشاهدة أعلنت شعبة مباحث مرور ولاية الخرطوم، يوم الأحد، أنها تمكنت من ضبط شبكة إجرامية تتكون من أربعة متهمين تعمل على تزوير شهادات البحث ولوحات السيارات والمركبات، عثر بحوزتهم على عدد ست مركبات تحمل تراخيص مزورة. وأوضح مدير مرور الولاية اللواء شرطة الصديق العبيد عبدالله، بحسب الشروق – أن المتهمين يقومون بتزوير شهادات البحث ولوحات المركبات المهربة وبيعها للمواطنين باعتبارها مرخصة ومدرجة بنظام المرور. Advertisements وناشد المواطنين بضرورة أخذ الحيطة والحذر عند المعاملات المرورية، مضيفاً أن دائرة مرور ولاية الخرطوم تعمل على ضبط كافة حالات الغش والتزوير التي يقوم بها بعض ضعاف النفوس من خلال إدارة العمليات بمرور الولاية بقيادة العميد شرطة سيف الدين عطا فضل السيد، ورئيس شعبة مباحث مرور الولاية النقيب شرطة أمين عمر أحمد. وتفقد مدير شرطة مرور ولاية الخرطوم الشعب التابعة لإدارة العمليات للوقوف على سير العمل. الخرطوم (أخبار الخليج 365)

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