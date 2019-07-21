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السماني الصاوي يرهن عودته للتدريبات باستلام مستحقاته

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Moayd Noreldeen 0 تبليغ

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التاريخ: 21-يوليو-2019

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السماني الصاوي يرهن عودته للتدريبات باستلام مستحقاته

أوضح لاعب المريخ السماني الصاوي أنّ لديه مستحقات مالية متأخرة لم تلتزم بها إدارة النادي، نافيًا أنّ يكون متمرّدًا على الفريق، راهنًا عودته للمشاركة في التحضيرات باستلامه أمواله.

 

وقال السماني الصاوي في تصريحٍ له إنّ اتفاقه مع نادي المريخ بعد عودته من الاتحاد الليبي كان واضحًا، مشيرًا إلى أنّه ظلّ ينتظر استلامه المستحقات دون جدوى.

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وكشف الصاوي عن أنّه شارك في مبارياتِ دوري النخبة بالممتاز تقديرًا لظروف الفريق، برغم من عدم جاهزيته.

 

وأضاف” لم أكن جاهزًا للعب التنافسي غير أنّ رغبتي وحبي للفريق وتقديري للجهاز الفني لعب دورًا في المشاركة بعدد من المباريات”.

 

الخرطوم (أخبار الخليج 365)

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