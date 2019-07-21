في قرعة دوري أبطال أفريقيا.. مواجهات متباينة للهلال والمريخ

سحبت يوم ”الأحد” قرعة دوري أبطال أفريقيا وكأس الاتحاد الأفريقي بالعاصمة المصرية القاهرة وأسفرت عن مواجهة الهلال لنظيره رايون سبورت العاجي، فيما يقابل المريخ شبيبة القبائل الجزائري.

وأعفى الاتحاد الأفريقي كلاً من الترجي التونسي، الوداد المغربي، مازيمبي الكنغولي من المشاركة في دور الـ”32″.

Advertisements

وبحسب متابعات محرر (أخبار الخليج 365) سيلعب الهلال أمام رايون سبورت ذهابًا خارج ملعبه، فيما ستكوم مواجهة الإياب بـ”الجوهرة الزرقاء.

أما المريخ فيسخوض لقاء الذهاب خارج ملعبه أمام شبيبة القبائل، فيما تلعب مواجهة الإياب بملعبه بأم درمان.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)