إعادة إعلان المتحري في قضية مقتل شاب على يد صديقه ‏

التاريخ: 21-يوليو-2019
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أعادت محكمة جنايات الحاج يوسف برئاسة القاضي عاطف محمد عبد الله إعلان المتحرى فى قضية شاب متهم بقتل صديقه طعناً بالسكين، بسوق الوحدة بالحاج يوسف، وذلك أثناء محاولة القتيل فض الشجار بين صديقه المتهم وآخرين.
وحددت المحكمة بحسب صحيفة آخر لحظة – جلسة لاحقة لسماع إفادات المتحري في القضية التي تشير تفاصيلها إلى أن المتهم أخطره آخر بأن صديقه فى شجار مع آخرين بسوق الوحدة، وعندما توجه المتهم إلى حيث الشجار تدخل لفض الشجار، إلا أنه أثناء فضه أصاب المتهم صديقه بالسكين، وأسعف المتهم المجنى عليه إلى المشفى، إلا أنه فارق الحياة، وتم إرسال الجثمان إلى المشرحة لمعرفة أسباب الوفاة.
وباشرت الشرطة تحقيقاتها وألقت القبض على المتهم، وباكتمال كافة التحريات أمرت النيابة بتقديم المتهم للمحاكمة تحت نص المادة (139) من القانون الجنائي القتل العمد .
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
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