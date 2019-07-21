إعادة إعلان المتحري في قضية مقتل شاب على يد صديقه ‏

أعادت محكمة جنايات الحاج يوسف برئاسة القاضي عاطف محمد ‏عبد الله إعلان المتحرى فى قضية شاب متهم بقتل صديقه طعناً بالسكين، ‏بسوق الوحدة بالحاج يوسف، وذلك أثناء محاولة القتيل فض الشجار بين ‏صديقه المتهم وآخرين.

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وحددت المحكمة بحسب صحيفة آخر لحظة – جلسة لاحقة لسماع إفادات ‏المتحري في القضية التي تشير تفاصيلها إلى أن المتهم أخطره آخر بأن ‏صديقه فى شجار مع آخرين بسوق الوحدة، وعندما توجه المتهم إلى حيث ‏الشجار تدخل لفض الشجار، إلا أنه أثناء فضه أصاب المتهم صديقه ‏بالسكين، وأسعف المتهم المجنى عليه إلى المشفى، إلا أنه فارق الحياة، ‏وتم إرسال الجثمان إلى المشرحة لمعرفة أسباب الوفاة.

وباشرت الشرطة ‏تحقيقاتها وألقت القبض على المتهم، وباكتمال كافة التحريات أمرت النيابة ‏بتقديم المتهم للمحاكمة تحت نص المادة (139) من القانون الجنائي القتل ‏العمد .

الخرطوم (أخبار الخليج 365)